Мы делаем мир. Наведем порядок в Газе. И присмотрим за ООН Прошло первое заседание Совета мира, который придумал Трамп. Вот что он там сказал

Это заявления президента США Дональда Трампа, которое он сделал на первом заседании , прошедшем в Вашингтоне 19 февраля.

Сегодня важный день. Мы делаем мир. Это самый влиятельный совет — такого еще не было. Почти все приняли приглашение, а кто не принял — примет, хитрить не получится. Когда я вступил в должность, в секторе Газа шла война. Сейчас на Ближнем Востоке мир — это самое важное, что мы сделали. Девять выделили более семи миллиардов долларов на гуманитарную помощь Газе. США внесут в фонд Совета мира 10 миллиардов долларов. Возможно, присоединятся Россия и Китай. Мы наведем порядок в Газе и сделаем ее успешной и безопасной. С января 2025-го я урегулировал семь конфликтов. Я думал, что легко закончу войну России и Украины, но это оказалось непросто. США провели хорошие переговоры с Ираном, у них не должно быть ядерного оружия. В течение 10 дней станет ясно, будет ли сделка с Ираном — иначе будет плохо. Организации Объединенных наций нужна помощь. Мы ее укрепим, поможем . И убедимся, что ООН жизнеспособна. Совет мира будет следить за ООН. Марко Рубио так хорошо выступил в Мюнхене, что я его чуть не уволил. Да, трудно произносить, но я научился. Мне не нравятся молодые привлекательные мужчины, а женщины нравятся.

