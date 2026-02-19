Мы делаем мир. Наведем порядок в Газе. И присмотрим за ООН Прошло первое заседание Совета мира, который придумал Трамп. Вот что он там сказал
Это краткий пересказ заявления президента США Дональда Трампа, которое он сделал на первом заседании Совета мира, прошедшем в Вашингтоне 19 февраля.
Сегодня важный день. Мы делаем мир. Это самый влиятельный совет — такого еще не было. Почти все приняли приглашение, а кто не принял — примет, хитрить не получится. Когда я вступил в должность, в секторе Газа шла война. Сейчас на Ближнем Востоке мир — это самое важное, что мы сделали. Девять стран выделили более семи миллиардов долларов на гуманитарную помощь Газе. США внесут в фонд Совета мира 10 миллиардов долларов. Возможно, присоединятся Россия и Китай. Мы наведем порядок в Газе и сделаем ее успешной и безопасной. С января 2025-го я урегулировал семь конфликтов. Я думал, что легко закончу войну России и Украины, но это оказалось непросто. США провели хорошие переговоры с Ираном, у них не должно быть ядерного оружия. В течение 10 дней станет ясно, будет ли сделка с Ираном — иначе будет плохо. Организации Объединенных наций нужна помощь. Мы ее укрепим, поможем деньгами. И убедимся, что ООН жизнеспособна. Совет мира будет следить за ООН. Марко Рубио так хорошо выступил в Мюнхене, что я его чуть не уволил. Да, «Азербайджан» трудно произносить, но я научился. Мне не нравятся молодые привлекательные мужчины, а женщины нравятся.