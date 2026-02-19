В Вашингтоне началось первое заседание Совета мира. Его придумал Трамп

В Вашингтоне в Институте мира имени Дональда Трампа утром 19 февраля открылось первое заседание Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Мероприятие стартует со вступительных слов Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Reuters.

Следом состоится круглый стол, в котором примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, посол США в ООН Майк Уолц и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

На заседание Совета мира приехали делегации из более чем 20 стран. Среди них — король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие мировые лидеры.

Накануне встречи в Вашингтоне Дональд Трамп анонсировал, что страны-члены Совета мира на первом заседании выделят более пяти миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление сектора Газа.

Совет мира изначально задумывался именно как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Трампа — однако впоследствии стало ясно, что президент США видит его новым международным органом с гораздо более широкими полномочиями.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп подписал устав Совета мира. Его председателем стал он сам, а за пожизненное членство в Совете странам предлагается внести по одному миллиарду долларов. На церемонии подписания вместе с Трампом были лидеры других вошедших в Совет государств — в основном, стран Ближнего Востока и Южной Америки, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Россия приглашение тоже получила (но пока согласием не ответила), а Путин заявил, что готов передать Совету миллиард долларов из заблокированных в США российских активов — «даже до решения вопроса об участии», учитывая «особые отношения России с палестинским народом».

