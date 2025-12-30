Первый канал

Киевский режим дал понять — мир в его планы не входит, Зеленскому и его окружению нужна только война, это залог политического выживания и обогащения верхушки. Несмотря ни на что, Москва остается приверженной переговорам, но четко дала понять — ответ последует. Трамп от действий Киева был, мягко говоря, не в восторге. Чудовищные провокации тогда, когда появляется надежда на мир, стали для киевского режима обычным делом, но тут они превзошли сами себя. Этот удар — и по Трампу, который приложил много усилий для мира.

Россия 1

Солидарность с Россией высказали многие страны, но особенно жесткая реакция была из США. Трамп заявил, что подобные действия подрывают переговоры. Их подрывают и новые заявления Зеленского — теперь он требует гарантий безопасности от Конгресса, слов самого Трампа ему недостаточно. Показательно, что американское ТВ оправдывает саму возможность удара, называя резиденцию Путина законной военной целью. Но эксперты подчеркивают — речь не о военной, а о политической акции на фоне неудачной встречи Зеленского с Трампом. Европейская реакция выглядит нервной. На немецком ТВ прямо говорят: сам факт, что Зеленского не съели заживо на переговорах с командой Трампа, — уже успех.

НТВ

Такие действия наглядно показывают — Зеленский мира не хочет. Эти безрассудные выходки подрывают усилия Трампа. Президент США прокомментировал это во время встречи с Биньямином Нетаниягу, в резиденцию которого тоже когда-то целились беспилотники. Было заметно, что он тоже не в восторге. Атаку осудили в Индии, Китае, ОАЭ — а также в Никарагуа. Власти этой страны в письме Путину назвали произошедшее террористическим нападением.

Фото на обложке: Anton Vaganov / Reuters / Scanpix / LETA