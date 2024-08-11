Американские баскетболистки в восьмой раз подряд становятся олимпийскими чемпионками. США опережают Китай в медальном зачете Париж-2024. Суперкоротко о том, как прошел последний день Олимпиады

Медали. В последний день Олимпиады США сравнялись с Китаем по золоту благодаря одной награде в велотреке и победе женской баскетбольной сборной в финальном матче с Францией со счетом 67:66. У обеих стран в итоге по 40 золотых медалей, но у США гораздо больше серебра — и в общем зачете они поднялись выше. Украина завершила выступление на Олимпиаде с 12 медалями: три золотых, пять серебряных, четыре бронзовых. Это лучший результат страны по золотым медалям за 12 лет на Олимпийских играх. Из стран бывшего СССР выше всех оказался Узбекистан с 13 медалями, из которых восемь золотых.

Россияне. У 15 российских атлетов, выступавших под нейтральным флагом, только одна медаль на всех — серебро в парном женском теннисе взяли Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Захар Петров дважды был четвертым в гребле — в одиночке и в двойке с Алексеем Каравашковым. Прыгунья на батуте Анжела Бладцева, которая перед Играми считалась самой вероятной претенденткой на золото для россиян, заняла только пятое место.

Что еще интересного. В финальном матче Олимпиады между женскими баскетбольными сборными США и Франции на поле вышла Бриттни Грайнер, которая в 2022-м провела около года в российском СИЗО, а затем колонии. Ее задержали за картриджи для вейпа с гашишным маслом, найденные в багаже, в феврале — а в декабре обменяли на «торговца оружием» Виктора Бута.

Шум вокруг. Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул румынской спортсменке Ане Барбосу бронзовую медаль в вольных упражнениях по спортивной гимнастике, отобранную у нее после того, как американская гимнастка Джордан Чайлз опротестовала свои результаты. Румынка, уже готовившаяся праздновать бронзу по итогам своего выступления 5 августа, расплакалась, узнав о пересмотре результатов. Но CAS постановил, что претензия Чайлз была подана с нарушением срока в одну минуту — ее представители опоздали на четыре секунды.

предпоследний день олимпиады

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предпоследний день олимпиады

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Фото на обложке: Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix / LETA