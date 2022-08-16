Путин на конференции по безопасности в Москве рассказал про суверенитет, геноцид и однополярный мир Все эти любимые тезисы президента мы подробно изучали в рассылке «Сигнал». Убедитесь сами

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Сейчас все больше стран выбирают путь суверенного развития с опорой на самобытность, но этому противодействует Запад. США и их вассалы грубо вмешиваются в дела суверенных государств и пытаются заставить их подчиниться своей воле — чтобы продолжать паразитировать на всем мире. Для удержания гегемонии им нужны конфликты. Народу Украины они уготовили судьбу пушечного мяса. А мы проводим специальную военную операции в соответствии с уставом ООН — чтобы обеспечить безопасность РФ и защитить жителей Донбасса от геноцида. США пытаются затянуть украинский конфликт, а еще раскачивают ситуацию в Азии. Американская авантюра на Тайване — это тщательно спланированная провокация. Все это делается, чтобы отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем и переложить вину на Россию и Китай. Вновь повторю, эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Нужно укреплять позиции ООН и других международных площадок.

Это краткое изложение речи Владимира Путина на . Высказывания значительно сокращены и отредактированы с сохранением общего смысла.

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Фото на обложке: Администрация президента России