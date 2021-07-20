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Я не могу это передать словами. У меня был отличный инструктор, он рассказал обо всем, что нам предстоит. Мы поднялись наверх, и я увидела темноту. Я думала, что увижу Землю, но мы были довольно высоко. Я чувствовала себя прекрасно! Я лежала и летела в космос. (Обращается к Джеффу Безосу.) Я хочу поблагодарить тебя, милый, потому что ты дал мне эту возможность. Я ждала долго и наконец-то поднялась в космос. Я прошла много тренингов для астронавтов по всему миру — в , США — и всегда опережала мужчин. Мне очень понравился полет! Мы вчетвером отлично провели время. Я наслаждалась каждой минутой. Мне только хотелось бы, чтобы это продолжалось дольше. Я хотела бы полететь снова. И побыстрее!

Это приблизительный пересказ выступления Уолли Фанк на пресс-конференции Blue Origin. Слова, переданные от первого лица, не обязательно являются точными цитатами. Посмотреть пресс-конференцию можно тут.

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Фото: Blue Origin / Cover-Images / Scanpix / LETA