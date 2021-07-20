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Джефф Безос слетал в космос. А мы за этим наблюдали

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Что: компания Blue Origin богатейшего человека в мире Джеффа Безоса совершила свой первый суборбитальный космический полет с пассажирами.

Где: площадка Launch Site One на ранчо Безоса в Техасе.

Когда: в 16:11 по московскому времени. Полет продлился около 11 минут.

Трансляция: Blue Origin