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Стань агентом лета!

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Джефф Безос слетал в космос. А мы за этим наблюдали

Что: компания Blue Origin богатейшего человека в мире Джеффа Безоса совершила свой первый суборбитальный космический полет с пассажирами.

Где: площадка Launch Site One на ранчо Безоса в Техасе.

Когда: в 16:11 по московскому времени. Полет продлился около 11 минут.

Трансляция: Blue Origin

Эту трансляцию мы ведем при поддержке Philips, которая представила электробритву Philips SkinIQ с искусственным интеллектом. Подвижные головки и датчики бритвы адаптируют режим работы под тип щетины, контуры лица и тип кожи, чтобы бритье было одновременно гладким и комфортным. Узнать больше о технологии бритья SkinIQ можно на сайте Philips. А тем, кто интересуется космическим туризмом, мы предлагаем пройти наш партнерский тест.

Григорий Левченко

А мы на этом заканчиваем наш онлайн. Не стесняйтесь мечтать о космосе так же, как всегда мечтал о нем Джефф Безос — и тогда когда-нибудь вы обязательно туда полетите. С вами была «Медуза», трансляцию вел Григорий Левченко, всем пока!

Григорий Левченко

В том, что сегодняшний день — только начало, можно убедиться, прочитав вот этот текст: у Безоса (как и у его конкурентов) куда более масштабные планы, чем просто суборбитальные полеты.

Григорий Левченко

Ну что же, полет прошел максимально успешно. Поздравляем с этим Безоса, компанию Blue Origin и команду астронавтов. А еще — всех нас в надежде, что уже очень скоро нас ждет великое будущее доступного космического туризма.

Григорий Левченко

Еще обнимашки

Blue Origin
Григорий Левченко

Ну и шампанское, куда же без него!

Григорий Левченко

Вот так все это выглядит

Blue Origin
Григорий Левченко

Много, очень много радости и обнимашек!

Григорий Левченко

Дверь в капсулу открыта, команда выходит на поверхность.

Григорий Левченко

А это — капсула на Земле

Blue Origin
Григорий Левченко

А вот так — спуск капсулы с экипажем

Blue Origin
Григорий Левченко

Вот так выглядело приземление ракеты-носителя

Blue Origin
Григорий Левченко

Пока они сами еще находятся в капсуле, к ним направляются бригады техников.

Григорий Левченко

Астронавты по радио говорят, что у них все хорошо. Точнее, что все прошло «великолепно», «прекрасно», «отлично» и это был «лучший день в нашей жизни».

Григорий Левченко

Через 10 минут 20 секунд полета капсула с экипажем вернулась на Землю.

Григорий Левченко

Есть приземление!

Григорий Левченко
Blue Origin
Григорий Левченко

Выпущены парашюты, до приземления остался километр.

Григорий Левченко

Капсула с людьми пока еще находится в полете, но уже очень быстро снижается. С момента начала полета прошло восемь минут.

Григорий Левченко

Разгонный блок ракеты успешно приземляется!

Григорий Левченко

Вот так выглядел старт

Blue Origin
Григорий Левченко

Это значит, что официально самым богатым человеком на Земле временно становится Бернар Арно!

Григорий Левченко

Капсула успешно отделилась от ракеты, Джефф Безос — в космосе!

Григорий Левченко

Ракета пересекла линию Кармана — есть 100 километров над Землей!

Григорий Левченко

Две минуты: 35 километров высоты и 2800 километров в час скорости

Григорий Левченко

За минуту полета скорость уже достигла 1000 километров в час, высота — 10 километров

Григорий Левченко

Она летит!

Григорий Левченко

СТАРТ!

Григорий Левченко

Один

Григорий Левченко

Два

Григорий Левченко

Три

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