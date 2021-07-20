Джефф Безос слетал в космос. А мы за этим наблюдали
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Что: компания Blue Origin богатейшего человека в мире Джеффа Безоса совершила свой первый суборбитальный космический полет с пассажирами.
Где: площадка Launch Site One на ранчо Безоса в Техасе.
Когда: в 16:11 по московскому времени. Полет продлился около 11 минут.
Трансляция: Blue Origin
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А мы на этом заканчиваем наш онлайн. Не стесняйтесь мечтать о космосе так же, как всегда мечтал о нем Джефф Безос — и тогда когда-нибудь вы обязательно туда полетите. С вами была «Медуза», трансляцию вел Григорий Левченко, всем пока!
В том, что сегодняшний день — только начало, можно убедиться, прочитав вот этот текст: у Безоса (как и у его конкурентов) куда более масштабные планы, чем просто суборбитальные полеты.
Ну что же, полет прошел максимально успешно. Поздравляем с этим Безоса, компанию Blue Origin и команду астронавтов. А еще — всех нас в надежде, что уже очень скоро нас ждет великое будущее доступного космического туризма.
Еще обнимашки
Ну и шампанское, куда же без него!
Вот так все это выглядит
Много, очень много радости и обнимашек!
Дверь в капсулу открыта, команда выходит на поверхность.
А это — капсула на Земле
А вот так — спуск капсулы с экипажем
Вот так выглядело приземление ракеты-носителя
Пока они сами еще находятся в капсуле, к ним направляются бригады техников.
Астронавты по радио говорят, что у них все хорошо. Точнее, что все прошло «великолепно», «прекрасно», «отлично» и это был «лучший день в нашей жизни».
Через 10 минут 20 секунд полета капсула с экипажем вернулась на Землю.
Есть приземление!
Выпущены парашюты, до приземления остался километр.
Капсула с людьми пока еще находится в полете, но уже очень быстро снижается. С момента начала полета прошло восемь минут.
Разгонный блок ракеты успешно приземляется!
Вот так выглядел старт
Это значит, что официально самым богатым человеком на Земле временно становится Бернар Арно!
Капсула успешно отделилась от ракеты, Джефф Безос — в космосе!
Ракета пересекла линию Кармана — есть 100 километров над Землей!
Две минуты: 35 километров высоты и 2800 километров в час скорости
За минуту полета скорость уже достигла 1000 километров в час, высота — 10 километров
Она летит!
СТАРТ!
Один
Два
Три