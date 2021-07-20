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Что вы знаете о космическом туризме? Короткий тест к полету Джеффа Безоса в космос

Космос — детская мечта многих — теперь становится ближе. Технологические гиганты обещают вот-вот сделать космические полеты доступными, а их создатели — миллиардеры Безос, Брэнсон и Маск — гарантируют невероятные приключения всем, кто готов выложить кругленькую сумму. Вместе с Philips, которая представила умную электробритву SkinIQ c искусственным интеллектом, сделали тест о самой вдохновляющей теме этого лета — космическом туризме.

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Фото: Virgin Galactic / UPI / Shutterstock / Vida Press, в анонсе — DanieleGay / Shutterstock

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