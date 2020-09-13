Как прошли выборы в России в единый день голосования, впервые растянувшийся на три дня. Максимально коротко

В России завершился единый день голосования. впервые продолжались три дня. Основным считался только последний, а голоса, поданные в предыдущие дни, засчитывались как досрочное голосование. Среди регионов, где выбирали губернаторов, самую высокую явку в первые два дня показала Еврейская автономная область: досрочно там проголосовали почти 58% избирателей. Там же поставили своеобразный рекорд по голосованию . Движение «Голос» пожаловалось на «правовой беспредел», агрессию по отношению к наблюдателям и сокрытие сайта видеотрансляций с избирательных участков из поиска «Яндекса» и Google. В большинстве регионов выборы прошли без сюрпризов: в региональных собраниях большинство получила «Единая Россия», а губернаторские кресла заняли действующие руководители регионов. Не оправдались надежды на второй тур на выборах главы Иркутской области: по итогам подсчета 78,32% бюллетеней, врио губернатора Игорь Кобзев набрал 60,78% голосов, а его основной конкурент, выдвиженец КПРФ и депутат Госдумы Михаил Щапов — только 26,24%. Но были и неожиданности. В городскую думу Томска прошли глава местного штаба Навального Ксения Фадеева и сотрудник штаба Андрей Фатеев. В Новосибирске на выборах в городской совет победил Сергей Бойко, координатор штаба Навального и кандидат от коалиции «Новосибирск 2020», созданной для противостояния «Единой России» и КПРФ. Из смешного: прокремлевский политолог Алексей Мухин объявил победителем губернаторских выборов в Хабаровском крае Михаила Дегтярева — хотя там выборов не было.

Алексей Ковалев Фото в анонсе: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA