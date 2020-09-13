В Еврейской автономной области (ЕАО) 57,89% избирателей проголосовали на выборах главы региона в ходе досрочного голосования 11 и 12 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

Это самая высокая явка на выборах глав регионов России в ходе досрочного голосования. Самая низкая явка зафиксирована в Иркутской области — 15,94%.

«У нас нет никакой заданности и никакой оценки высокая или невысокая явка. Она должна быть реальной и естественной — вот самый главный критерий», — заявила Памфилова.

В Единый день голосования в 2020 году выборы глав регионов проходят в 18 субъектах федерации. В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 — городские.

Выборы впервые проходят три дня подряд — 11, 12 и 13 сентября. Формально основным днем голосования считается 13 сентября, а голосование 11 и 12 сентября определяется как досрочное.

Независимые наблюдатели критиковали трехдневную схему голосования, указывая, что она увеличит возможности для фальсификаций.