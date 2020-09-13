Движение «Голос» сообщило о «правовом беспределе» на избирательных участках в единый день голосования

Поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий в единый день голосования 13 сентября можно охарактеризовать как «правовой произвол». Об этом заявило движение «Голос».

Наблюдатели и члены комиссий сообщают, что их не хотят пускать на участок или ограничивают в перемещениях, запрещают вести съемку, отказывают в ознакомлении с документами и приеме жалоб. «Отмечается всплеск агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам. Иногда дело доходит даже до рукоприкладства», — сообщает «Голос».

В тех регионах, где было предусмотрено видеонаблюдение, сайт видеотрансляций с избирательных участков убрали из поиска «Яндекс» или Google. Ссылка на него пропала также с сайта ЦИК, отмечает «Голос».

Наблюдатели сообщают о предполагаемых вбросах и замене бюллетеней досрочного голосования на избирательных участках. С начала голосования на «Карту нарушений» поступило 1306 сообщений из 59 регионов России. И них 212 сообщений были поданы 13 сентября. Лидером по числу предполагаемых нарушений стал Краснодарский край — там их насчитали 30.

В единый день голосования в 2020 году 83 субъектах России проходят более девяти тысяч выборов разных уровней.

Выборы впервые длятся три дня подряд — с 11 по 13 сентября. Формально основным днем голосования считается 13 сентября, а голосование 11 и 12 сентября определяется как досрочное.

Движение «Голос» ранее критиковало трехдневную схему голосования, указывая, что она ограничит возможности для независимого наблюдения и увеличит риски фальсификаций.