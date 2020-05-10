Дебаты Собчак и Соболь о поддержке людей в кризис. Максимально коротко

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и телеведущая Ксения Собчак 10 мая в эфире «Эха Москвы» провели дебаты о том, нужно ли во время эпидемии напрямую выплачивать людям деньги. О необходимости выдать каждому россиянину по 20 тысяч рублей в конце апреля заявил основатель ФБК Алексей Навальный. Собчак сочла это популизмом. Соболь настаивает, что Собчак выступает против поддержки людей в кризис.

Ниже — пересказ дебатов, прямые цитаты в кавычках

Ксения Собчак: Навальный очень часто занимается популизмом, наряду с тем, что он занимается и массой хороших дел. Но популизм — это то, чем вы занимаетесь постоянно. Я не против выплат людям, «я против лжи и передергивания, которыми вы, Любовь Эдуардовна, занимаетесь». Нужно людям раздавать деньги, я согласна, но нужно помогать бизнесу, который будет людям платить зарплаты. Я говорю об этом с 6 апреля. О чем здесь спорить? «Если говорить в деталях, то 20 тысяч — это популизм, а то, что помощь нужна, я согласна»

Любовь Соболь: Я не согласна, что 20 тысяч рублей — это популизм, это необходимая мера поддержки. Почему 20 тысяч рублей, а не сто? Потому что мы сделали расчеты, наше государство не может помочь по сто тысяч рублей, а по 20 тысяч может. И мы сейчас можем выплатить людям, которые сейчас с пустыми холодильниками

Собчак: Когда Навального спрашивают, что, и Сечину выплатить 20 тысяч? Он отвечает: да, и Сечину. Зачем Сечину 20 тысяч? Зачем мне 20 тысяч? 20 тысяч каждому это глупость, ведь, например, бюджетники получают полную зарплату, а люди, которых уволили, не получают вообще ничего. Так почему же [сторонники Навального] идут с таким лозунгом? Потому что это запоминается. Как «землю крестьянам»

Соболь: Мы говорим еще и о том, что налоги на малый бизнес нужно отменить на год. Но людям, которые прямо сейчас сидят без денег, надо раздать по 20 тысяч рублей. Путь, которым идут Путин и правительство, не работает из-за бюрократии. Если вам или Сечину не нужны эти деньги, не берите их, не обращайтесь за помощью. Если мы будем сегментировать людей [как вы предлагаете это делать], то из-за бюрократии люди помощь не получат

Собчак: Что останется через четыре месяца в Фонде национального благосостояния [если раздавать деньги каждому]?

Соболь: Вы повторяете эту мантру, осталось только повторить за Собяниным, что бюджеты треснут. Бюджеты не треснут. В ФНБ 11 триллионов рублей, этого хватит, все эти расчеты есть

Собчак: Я задаю вопрос, сколько останется через четыре месяца, вы же произвели расчеты? Мы так и не услышали этих цифр, то есть вы соврали, расчетов у вас никаких нет

Соболь: Цифр очень много, они опубликованы на 5steps.vote, каждый может зайти и посмотреть. Самая главная цифра — это 11 триллионов рублей [в ФНБ]. Какие-то меры нашей поддержки рассчитаны на год, какие-то на [неразборчиво]

Собчак и Соболь начинают говорить одновременно. Ведущая дебатов Татьяна Фельгенгауэр просит отключить микрофон обеим.

Фельгенгауэр: У нас осталось до конца четыре минуты, я хочу эти четыре минуты потратить на выяснение того, как помочь людям. По полторы минуты каждой, чтобы ответить на вопрос: что делать с теми, кто работал в черной или серой схеме?

Соболь: Сейчас нужно помогать всем, хорошие они, плохие, молодые, сильные, слабые — неважно. Если мы пришли к тому, что бизнесу приходится работать в серых схемах, то наверное что-то с нашим государством не так

Собчак: Сейчас не то время, когда мы будем разбираться, правы ли были бизнесмены, время им помочь. Время на год отменить налоги, помочь выплатить зарплаты, сделать большие льготы по кредитам. Это крайне важно сделать прямо сейчас. Бюджеты не треснут

Дебаты Любови Соболь и Ксении Собчак. «20 тысяч: популизм или необходимость?» Навальный LIVE

Фото в анонсе: Эхо Москвы / YouTube