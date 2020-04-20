Навальный запустил петицию на change.org с требованием помочь россиянам во время эпидемии

Оппозиционер Алексей Навальный запустил кампанию «5 шагов для России» с требованием прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса.

По мнению Навального, чтобы помочь людям, теряющим доход из-за пандемии, нужно «прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка».

Если ограничения, связанные с пандемией, продлятся, то нужно выплатить «еще по 10 тысяч каждому в мае и июне».

Также Навальный полагает необходимым «полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии», «отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год» и «направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу».

Оппозиционер призывает ставить подписи под петициями на портале «Российская общественная инициатива» (пока что требования Навального не прошли модерацию на сайте), «ВКонтакте» и на сайте change.org.

5 шагов для России Алексей Навальный

В России из-за эпидемии коронавируса до конца апреля все дни объявлены нерабочими. Компании и предприятия приостановили свою деятельность, работают магазины продуктов, аптеки, банки, государственные учреждения.

Правительство разработало два пакета антикризисных мер, которые предполагают в том числе 100 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Еще 300 миллиардов рублей предполагается потратить на социальную поддержку.