Правительство выделило 80 миллиардов рублей компаниям, сохранившим не меньше 90% сотрудников

Правительство выделило из резервного фонда 81,1 миллиарда рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от эпидемии коронавирусной инфекции. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Помощь получат те компании, которые сохранили не меньше 90% сотрудников. Выплаты сделают из расчета 12,1 тысячи рублей (размер МРОТ) на одного сотрудника.

Эти деньги можно использовать для выплаты зарплат и решения первоочередных задач.

По данным кабмина, на правительственные субсидии могут рассчитывать 970 тысяч компаний.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции большинство предприятий и компаний в России временно не работают. По оценке правительства, к 21 апреля на поддержку экономики (в том числе на отсрочки по кредитам и налогам) потратили 2,1 триллиона рублей.