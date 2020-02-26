В Кремле я занимался Донбассом и Украиной. Ушел, потому что контекст изменился. В целом верные причины ухода назвали и . Моя отставка — чистая самоволка. Буду заниматься политикой на кухнях, в рюмочных и в странных трактатах. Я путинист, отчасти еретического толка. Хотел уйти еще в 2013 году, когда понял, что мне нет места в системе, но вернулся и выбрал Украину. Уже тогда предчувствовал борьбу с Западом. Наши отношения с Украиной никогда не были простыми, даже когда она была в составе России. Исторически доказало эффективность принуждение силой к братским отношениям. Владимира Зеленского на саммите в Париже все приняли как президента, он не лох. О знаю по новостям. Если в ней уточнят полномочия президента, то правовая логика приведет к необходимости . Об упоминании бога в Конституции не думал: ему от этого ни жарко, ни холодно, ему скорее смешно. С поиском работы не торопите, я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват.

Полностью интервью Владислава Суркова директору Алексею Чеснакову можно прочесть на сайте издания «Актуальные комментарии».

Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press