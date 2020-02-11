На Первом канале вышло ток-шоу с Ксенией Собчак о сестрах Хачатурян. Мы посмотрели его за вас Максимально короткий пересказ

Ксения Собчак вела программу одна, Александра Гордона не было. Ведущая сообщила, что «Док-ток» — «новый формат» ток-шоу, где показывают фильмы — реконструкции реальных событий. Первый выпуск посвятили . На шоу пришли мать сестер Аурелия Дундук и их старший брат Сергей. В первом «доке» показали, как отец сестер Михаил Хачатурян изнасиловал Аурелию в начале их отношений. Во втором — его ссоры с Сергеем (тот не был его родным сыном), в которого Хачатурян стрелял из пистолета. События реконструировали, «чтобы разобраться, что происходило в этой семье». В студии обсуждали, «что стало триггером» для действий Хачатуряна, почему Аурелия ушла от него, только когда он выгнал ее из дома, и зачем она оставила ему дочерей. «Зная, что человек вас изнасиловал, почему вы с этим мирились? Вас никто в этом не обвиняет. Мы хотим понять причины», — говорила Собчак. «У меня не было выбора, он всем угрожал», — ответила Аурелия. Одни гости шоу встали на ее сторону, другие — обвинили в поиске личной выгоды. Под конец пришел племянник Михаила Хачатуряна Арсен: он заявил, что Аурелия, Сергей и сестры порочат память дяди и все выдумали. К теме закона о домашнем насилии, заявленной в начале шоу, так и не вернулись. Второй выпуск шоу о сестрах Хачатурян выйдет 11 февраля.

Полностью эфир программы «Док-ток» о сестрах Хачатурян можно посмотреть здесь.

Пересказала Наталья Гредина