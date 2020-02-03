Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале. Ее напарником будет Александр Гордон

Телеведущая Ксения Собчак будет вести на Первом канале вечернее ток-шоу «Док-ток». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз телекомпании.

Вместе с Собчак программу будет вести Александр Гордон. Она будет посвящена историям, которые оказываются в центре общественного внимания.

В сентябре 2019 года на сайте Первого канала появился промо-ролик новой передачи с Собчак, тогда ее название не разглашалось. Ролик позже был удален. СМИ со ссылкой на источники писали, что Собчак будет делать не новое шоу, а вести «Пусть говорят» попеременно с Дмитрием Борисовым.