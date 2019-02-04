Через 60 лет после гибели группы Дятлова на Урале стало известно о проведении новой масштабной проверки по делу. 4 февраля прокуратура на специальной пресс-конференции представила первые выводы.

75 версий появились потому, что материалы дела есть в интернете, и их неверно трактуют обыватели. Ни одна из конспирологических версий о причастности органов власти подтверждений не нашла. Уголовное дело было и из-за особенностей действовавшего тогда делопроизводства. Военных к поисковой операции привлекали для ускорения поисков. У свидетелей не брали подписки о неразглашении — это были стандартные подписки об обязательстве говорить правду. Сейчас все материалы дела рассекречены. Доказательств того, что есть другое «секретное» дело, нет. Основных версий три — лавина, ураган и . Криминальная версия не рассматривается. Проверка продлится до августа, на перевале будет установлена палатка для ситуационной экспертизы. «Каждый имеет право на свою оценку этих событий, но наша задача — дать официальную позицию, основанную на доказательствах».

Григорий Левченко Фото в анонсе: Донат Сорокин / ТАСС / Vida Press