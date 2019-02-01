Генпрокуратура проведет новое расследование гибели группы Дятлова

Генпрокуратура России проводит масштабную проверку уголовного дела по факту гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году, сообщается на сайте прокуратуры.

«Наша цель — установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

Он назвал три наиболее вероятных причины гибели туристов — лавина, , ураган. «Криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии», — сказал представитель прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Свердловской области в марте собираются вылететь на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристов.

2 февраля 1959 года в Свердловской области при невыясненных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Уралу. Шесть человек скончались от общего охлаждения, еще у троих нашли серьезные переломы.

Расследование гибели туристов проходило в феврале-мае 1959 года. Советские прокуроры назвали причиной гибели туристов «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов.

За 60 лет после гибели группы Дятлова появилось множество конспирологических версий, почему скончались туристы, — от ядерных испытаний до атаки инопланетян.

В память о погибших туристах перевал, расположенный недалеко от места их гибели, получил название «перевал Дятлова».