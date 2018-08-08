Сотрудники частных компаний TUT.BY и БелаПАН, «позиционирующие себя как журналисты», больше 15 тысяч раз под чужими паролями подключались к новостной ленте государственного информагентства БЕЛТА. Они не были подписчиками, они воровали новости, чтобы опубликовать их быстрее и получить больше денег от рекламы. «Украсть информацию было как „здрасьте“». Редактор Анна Калтыгина сама призналась, что TUT.BY «тырил» новости. «Редкий воришка осмелится 15 тысяч раз покушаться на чужую собственность». Так называемые правозащитники говорят про «атаку на свободу слова» и «зачистку независимых СМИ». Но кто те люди, которые защищают TUT.BY? Руководитель центра «Весна» Алесь Беляцкий, отсидевший за неуплату налогов, и глава БелаПАН Алесь Липай, не декларировавший доходы из-за рубежа. Они не беспокоятся о свободе слова, «тут солидарность другого толка».

Газета «СБ. Беларусь сегодня», телеканалы «Беларусь 1» и ОНТ