Основатель TUT.BY назвал дело против журналистов издания политическим

Основатель белорусского портала TUT.BY Юрий Зиссер заявил о политической подоплеке дела, по которому были задержаны несколько журналистов издания.

Зиссер также сообщил, что в ходе обыска в офисе TUT.BY следователи, предположительно, скопировали всю внутреннюю информацию компании, «включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию».

Обновлено. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии пришли с обыском к журналисту-фрилансеру Павлу Быковскому. Он сообщил «Радио Свобода», что обыск связан с делом БЕЛТА.