Основатель TUT.BY назвал дело против журналистов издания политическим
Основатель белорусского портала TUT.BY Юрий Зиссер заявил о политической подоплеке дела, по которому были задержаны несколько журналистов издания.
Зиссер также сообщил, что в ходе обыска в офисе TUT.BY следователи, предположительно, скопировали всю внутреннюю информацию компании, «включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию».
Обновлено. Сотрудники Следственного комитета Белоруссии пришли с обыском к журналисту-фрилансеру Павлу Быковскому. Он сообщил «Радио Свобода», что обыск связан с делом БЕЛТА.
С утра политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной.
Ряд сотрудников TUT.BY и информагентства БелаПАН 7 августа задержали по подозрению в несанкционированном доступе к платной новостной ленте белорусского государственного информагентства БЕЛТА. Позже некоторым, включая главного редактора TUT.BY Марину Золотову, продлили срок задержания на трое суток. Остальных отпустили после допроса.
Белорусские государственные СМИ распространили аудиозапись разговора, на которой, как утверждалось, Золотова упоминает об использовании подписки на БЕЛТА; также было опубликовано видео обыска у нее дома. Независимые белорусские издания рассматривают дело против журналистов TUT.BY и БелаПАН (оба издания являются частными) как попытку давления на СМИ.