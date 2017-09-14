Омбудсмен Москалькова снова заявила о резком снижении числа жалоб в ЕСПЧ. И опять ошиблась! Фактчек

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Хабаровске заявила, что за пять лет число жалоб россиян в ЕСПЧ сократилось в восемь раз. Причем в июле она сама говорила о сокращении только в четыре раза. «Медуза» уже проверяла слова Москальковой и выяснила, что на самом деле количество жалоб сократилось только в два с половиной раза. Россия — лидер по жалобам в ЕСПЧ и только за 2016 год россияне отправили почти 5 600 жалоб.