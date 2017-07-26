Омбудсмен Москалькова заявила, что россияне стали в четыре раза реже жаловаться в ЕСПЧ. Фактчек «Медузы» (Спойлер: это сильное преувеличение)

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«В европейский уголовный суд стали приходить в четыре раза меньше российских граждан . Потому что европейский суд сегодня не отвечает нашим представлениям о справедливости. Он рассматривает долго, выборочно», — заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Фактчек

Прежде всего стоит определиться с понятиями. «Европейского уголовного суда», в который могли бы обращаться с жалобами россияне, не существует. Москалькова, как следует из ее дальнейших рассуждений, говорит о .

Количество реально пожаловавшихся в ЕСПЧ россиян оценить невозможно, так как одну жалобу могут подать сразу несколько человек, а суд о поступивших обращениях за истекший период. Но пик принятых к рассмотрению жалоб из России пришелся на 2010 год, их было 14 309. Последние доступные данные есть за 2016 год, тогда суд принял 5 591 жалобу. Таким образом, сокращение составило 2,5 раза от исторического максимума. Но никак не четыре.

Россия — абсолютный рекордсмен по жалобам в ЕСПЧ. За 57 лет существования Европейского суда от россиян приняли почти 141 тысячу жалоб (с момента присоединения к Конвенции в 1998 году) — это примерно пятая часть всех заявлений от всех стран. На втором месте — Украина (85 тысяч), третья — Турция (70 тысяч). В 2016 году в России приняли закон, который позволяет не исполнять решения ЕСПЧ, он применяется с 2016 года.