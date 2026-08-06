В Сандармохе казаки и «Русская община» попытались сорвать акцию памяти жертв сталинских репрессий

В Карелии на мемориальном кладбище Сандармох люди в казачьей форме и из провластного националистического движения «Русская община» попытались сорвать акцию памяти жертв сталинских репрессий. Об этом сообщили Sotavision и «Бумага».

В Сандармохе 5 августа ежегодно проходят мероприятия памяти жертв репрессий. В этом году туда приехали родственники расстрелянных, историки, общественные активисты, представители дипломатических миссий. Туда же приехали казаки и члены «Русской общины», часть из которых скрывала лица масками. Они привезли колонку и включали песни военных лет.

Кроме того, как передает Sotavision, люди с российскими флагами сопровождали участников памятных мероприятий, стараясь оказаться на фоне фотографий и видеосъемки. Родственников репрессированных они окружали плотным кольцом, держа развернутые флаги.

Генерального консула Германии Милана Зимандля и представителя посольства Чехии Ростислава Таборского люди с флагами сопровождали почти на всем маршруте, выкрикивая: «Слава России». По данным корреспондента Sotavision, у памятника еврейским жертвам сталинских репрессий один из мужчин в казачьей форме громко спрашивал, намерены ли дипломаты почтить память палестинцев, «погибших от рук израильтян».

Приехавшие в Сандармох корреспонденты провластных телеканалов задавали дипломатам и активистам вопросы о том, почему они не хотят почтить память бойцов Красной армии, погибших в этих местах.

Сандармох — одно из самых больших мест расстрелов и захоронений жертв Большого террора. Мемориальное кладбище на этом месте находится с 1997 года. Ежегодно в Сандармохе проходят акции памяти жертв репрессий, которые пытаются сорвать провластные активисты. В 2024 году чтение имен жертв сталинских репрессий на кладбище пытались сорвать казаки и люди в камуфляже, в 2025 — члены «Русской общины».