Члены «Русской общины» попытались сорвать чтение имен жертв сталинских репрессий в Сандармохе

В Карелии на мемориальное кладбище Сандармох, где во время Большого террора проводились массовые расстрелы, приехали провластные активисты из «Русской общины» и «Молодой гвардии», а также казаки, сообщает «Бумага».

Издание отмечает, что активисты пытались помешать ежегодному чтению имен жертв Большого террора. Они повесили на кладбище таблички с именами убитых иностранцев, воевавших за ВСУ, приставали к пришедшим на траурную акцию, обливали их водой и пели «Катюшу» во время возложения цветов.

Действия провластных активистов снимали сотрудники Первого канала, а дежурившие на кладбище сотрудники ДПС не вмешивались в происходящее.

Сандармох — одно из самых больших мест расстрелов и захоронений жертв Большого террора. Мемориальное кладбище на этом месте находится с 1997 года. Ежегодно в Сандармохе проходят акции памяти жертв репрессий, которые пытаются сорвать провластные активисты. Так, в 2024 году чтение имен жертв сталинских репрессий на кладбище пытались сорвать казаки и люди в камуфляже.

«Русская община» — ультраправая националистическая организация, которая появилась в конце 2020 года, но стала наиболее активна в 2024-м на фоне роста антимигрантских настроений в России. Как выяснила «Медуза», «Русская община» не просто согласует нападения на мигрантов с силовиками, но и выполняет их задания. Вероятно, организация появилась под кураторством ФСБ.

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Нишевый проект конторы «Медуза» выяснила, что «Русская община» не просто согласует нападения на мигрантов с силовиками — она выполняет их задания и, вероятно, появилась под кураторством ФСБ

Подробнее об этом

Нишевый проект конторы «Медуза» выяснила, что «Русская община» не просто согласует нападения на мигрантов с силовиками — она выполняет их задания и, вероятно, появилась под кураторством ФСБ