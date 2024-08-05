В Карелии в урочище Сандармох казаки и люди в камуфляже попытались сорвать чтение имен жертв сталинских репрессий

В Карелии на мемориальное кладбище Сандармох, где во время Большого террора проводились массовые расстрелы, приехали казаки и люди в камуфляже. Об этом пишут телеграм-канал From Karelia with freedom и общество «Мемориал».

В урочище Сандармох каждый год 5 августа — в Международный день памяти жертв Большого террора — приходят почтить память расстрелянных в этом месте. Туда же приезжают представитель зарубежных посольств, в этом году это сделали представители Франции, Швеции, Германии, Польши и Норвегии.

Как пишет «Мемориал», неизвестные развесили на деревьях и у памятников листовки, на которых написано: «Финны, вы снова за фашизм? История ничему не учит?», «Эмилия Эдуардовна, почему там, где фашизм, ЛГБТ, педофилия, там вы?» (речь идет про Эмилию Слобунову, депутата Заксобрания Карелии — прим. «Медузы»).

«А еще подвезли целые автобусы казаков, представителей „Молодой гвардии“ и других активистов близких к силовикам. На них милитаризированная униформа, у многих георгиевские ленты и маски», — отмечает «Мемориал». Провластные активисты также кричали: «Евреи спонсировали Гитлера».

Кроме того, там установили динамики, из которых играют песни про День Победы, заглушая чтение имен жертв сталинских репрессий.

«7×7» также пишет, что утром 5 августа силовики пришли домой к карельским активистам. Они устроили обыск у блогера Алексея Трунова, а также пришли в квартиру активиста Андрея Литвина в Петрозаводске.

Сандармох — одно из самых больших мест расстрелов и захоронений жертв Большого террора. Мемориальное кладбище на этом месте находится с 1997 года. В последние несколько лет провластные историки утверждают, что там также похоронены советские солдаты, погибшие в финском плену. Независимые историки в этой версии сомневаются.