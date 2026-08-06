Количество пассажиров на авиарейсах между Москвой и Петербургом за первую половину 2026 года снизилось на 18% — до 1,6 миллиона человек, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на источники в отрасли.

По словам собеседников газеты, спад пассажиропотока в большей степени связан с тем, что аэропорты часто закрывают из-за атак украинских беспилотников. Еще в декабре 2025 года в петербургском аэропорту Пулково сообщали, что потеряли за год около 15% пассажиропотока на московском направлении из-за регулярных закрытий аэропорта. На трафик также повлияло снижение транзита через Москву в пользу прямых рейсов за рубеж из Петербурга.

Сбои в расписании из-за закрытий аэропортов повлияли в первую очередь на деловой трафик. По оценке компании «Аэроклуб» (крупный оператор на рынке делового туризма), спрос на авиаперелеты по маршруту Москва — Петербург за шесть месяцев 2026 года сократился на 23%, тогда как спрос на железнодорожные перевозки вырос до 20%.

Среди других причин снижения пассажиропотока эксперты назвали уход из Пулково нескольких авиакомпаний из-за конкуренции с программой «Шаттл» «Аэрофлота». Авиакомпания еще летом 2024 года запустила по маршруту Москва — Петербург около 70 рейсов в день с интервалом от 15 минут и возможностью поменять время или аэропорт вылета.

После этого полеты между городами прекратили «Уральские авиалинии», Smartavia и Utair. Сейчас рейсы между аэропортами Москвы и Пулково выполняют «Аэрофлот», входящие в его группу «Победа» и «Россия», а также S7 и «Азимут».

По подсчетам издания «Вот так», только за период с 1 января до 19 июня 2026 года в аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — как минимум 214 раз вводили ограничения в связи с воздушной опасностью.

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