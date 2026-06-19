С начала года московские аэропорты больше 200 раз закрывали из-за беспилотников. В июне ограничения стали ежедневными

С 1 января по 19 июня 2026 года в аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — как минимум 214 раз вводили ограничения в связи с воздушной опасностью, подсчитало издание «Вот так» на основе официальных сообщений Росавиации.

В январе Росавиация сообщала об ограничениях в московских аэропортах 23 раза, в феврале — 15, в марте — 43, в апреле — 13, в мае — 67. За неполные три недели июня московские аэропорты приостанавливали работу уже 53 раза. Причем с 8 по 19 июня эти приостановки были ежедневными.

В ночь на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись крупнейшей атаке украинских дронов с начала российско-украинской войны. Российскую столицу атаковали почти 200 беспилотников. Загорелся НПЗ в Капотне, пострадали рынок «Садовод» и торговый центр «Мега Белая Дача». В результате атаки пострадали больше 10 человек, погиб ребенок.