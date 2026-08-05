«В Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО». Глава «Справедливой России» пожаловался на «Яблоко» в прокуратуру

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов попросил Генеральную прокуратуру и Минюст дать «правовую оценку» деятельности партии «Яблоко», так как она выступает против российско-украинской войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Миронова, представители «Яблока» «много раз показывали себя скрытыми и прямыми предателями Родины», а сама партия «последовательно сдавала и продавала нашу Родину Западу, продолжает это и сейчас».

Итог: в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против , обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов. И это на пятый год войны, когда наши ребята и мирные граждане гибнут от рук преступного киевского режима! Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях.

В ответ на заявление Миронова лидер «Яблока» Николай Рыбаков сказал «Осторожно, новости», что его партия «выступает исключительно за мирное будущее, за то, чтобы люди не убивали друг друга, чтобы жили в России без страха».

«После того как председатель „Справедливой России“ сфотографировался с кувалдой от Пригожина, его отношение к ценности человеческой жизни окончательно и публично стало понятным», — добавил Рыбаков.

В конце июля Центризбирком РФ зарегистрировал список партии «Яблоко» для участия в выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. «Яблоко» — единственная из партий, идущих на выборы в Госдуму, которая выступает за прекращение российско-украинской войны. В бюллетене на выборах партии достался второй номер — вслед за «Единой Россией».

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