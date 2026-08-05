Bloomberg: в Вене прошла встреча бывших чиновников из Европы и России. Кто представлял Москву, неизвестно

Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России провели в июле встречу в Вене, чтобы изучить возможные условия для мирных переговоров между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, в состав группы вошли бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший статс-секретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского чиновника источники назвать отказались.

Bloomberg отмечает, что бывшие чиновники и представители аналитических центров нередко предпринимают неофициальные дипломатические усилия, действуя независимо от правительств, чтобы изучить пути решения сложных международных проблем. Такие встречи, как правило, представляют собой частные инициативы, а их цель заключается в обмене идеями, которые могут быть использованы впоследствии.

В МИД Германии заявили, что ведомству «неизвестно об упомянутых обсуждениях». Представитель британского правительства заявил, что Великобритания не комментирует «высказывания бывших должностных лиц». В МИД Франции отказались от комментариев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на запрос о комментарии не ответил.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем рассказал о тайной встрече представителей России и Германии в Баку. «Если эта встреча может способствовать окончанию войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», — сказал Алиев. По данным немецких журналистов, контакты осуществлялись по линии бывшего форума «Петербургский диалог», который был прекращен после начала большой войны в 2022 году.

В июне глава МИД Сергей Лавров заявлял, что для возобновления диалога между Россией и Европой нужно «восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы в эпоху после холодной войны».

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