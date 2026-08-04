Правительство Латвии отказалось от идеи насовсем закрыть единственный КПП на границе с Беларусью

Кабинет министров Латвии провел закрытое заседание, на котором обсуждался вопрос о полной остановке работы контрольно-пропускного пункта «Патерниеки» — единственного КПП на латвийско-белорусской границе. В итоге от этой идеи решили отказаться, сообщают LSM и Delfi.

Закрыть «Патерниеки» предлагало министерство внутренних дел, ссылаясь на возросший поток нелегальной миграции из Беларуси. С начала года Латвия задержала больше девяти тысяч мигрантов на границе с Беларусью. Это кратно больше, чем было задержано на литовско-белорусской и польской-белорусской границах.

Однако премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что закрытие «Патерниеки» вряд ли исправит ситуацию, «поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него». Пока КПП решили не закрывать, хотя, как подчеркнул Кулбергс, это остается одним из возможных вариантов.

МВД Латвии заявило 31 июля о временной остановке работы пункта «Патерниеки», сославшись на технический сбой. LSM пишет, что сбой планируют устранить уже сегодня, 4 августа. Ожидается, что после этого КПП откроют вновь.

«Патерниеки» остается единственным автомобильным КПП на границе Беларуси и Латвии с тех пор, как в 2023 году Рига закрыла пункт «Силене». Тогда причиной тоже было названо обострение миграционного кризиса на внешних границах ЕС. Его с 2021 года организуют или как минимум поддерживают власти Беларуси.

Кроме КПП «Патерниеки», на латвийско-белорусской границе продолжает работать пограничный пункт «Индра», однако он предназначен только для грузовых поездов.

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