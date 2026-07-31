Латвия закрыла границу с Беларусью

Латвийско-белорусская граница закрыта «по техническим причинам», сообщил в соцсетях министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

Речь идет о сбое в работе информационных систем, уточнила специалист по связям с общественностью Государственной пограничной службы Латвии Кристине Петерсоне. Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны.

Накануне Янис Домбрава призвал граждан Латвии не ездить в Беларусь или вернуться оттуда как можно скорее. «В условиях развернутой Беларусью гибридной миграционной войны безопасное передвижение между странами может быть затруднено», — предупредил он.

В 2023 году Латвия закрыла контрольно-пропускной пункт Силене (Урбаны) на границе с Беларусью. С тех пор между двумя странами действует только один КПП — Патерниеки (Григоровщина).

Причиной закрытия КПП Силене был назван миграционный кризис, организованный властями Беларуси. В 2026 году ситуация снова обострилась: с начала года Латвия задержала больше девяти тысяч нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Для сравнения, за тот же период на литовско-белорусской границе были задержаны 992 человека, на польско-белорусской — 260.

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