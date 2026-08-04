Ozon на фоне атак по Wildberries начал перемещать дорогие товары со складов в пункты выдачи

Маркетплейс Ozon уведомил часть продавцов о том, что некоторые товары, хранящиеся на его складах, перенесут в ближайшие пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на уведомление компании.

Продавцам не придется нести расходы за перемещение. Один из селлеров рассказал газете, что перемещать товары в ПВЗ маркетплейс начал в ночь на 2 августа. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, заявил, что такие меры распространяются на ограниченную категорию товаров. Это подтвердил гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев, который заявил, что речь идет о перемещении дорогостоящих товаров — в основном техники и электроники.

По мнению гендиректора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, инициатива Ozon может быть связана с желанием маркетплейса минимизировать риски от атак украинских дронов на объекты онлайн-торговли. При этом он подчеркнул, что стандартный ПВЗ Ozon — это от 10 до 30 квадратных метров, поэтому разместить там большое количество дорогих товаров на длительный срок невозможно без ущерба основной операционной деятельности пункта выдачи.

В Ozon от комментариев отказались. Как отмечает «Коммерсант», сейчас у маркетплейса более 85 тысяч пунктов выдачи по всей стране.

Украина с середины июля регулярно атакует логические центры Wildberries. По данным на утро 4 августа, под атаки попали уже 20 складов маркетплейса. Продавцы Wildberries могли потерять около 215–280 миллиардов рублей в результате пожаров на складах, считают эксперты.

Склады Ozon под атаки украинских дронов не попадали.

В июне Ozon (а затем и Wildberries) изменил условия соглашения между маркетплейсом и продавцом: теперь там указано, что компания не будет компенсировать утрату или повреждение товара продавцу, если причиной этого стали военные действия, режим ЧС, обстрел, массовые беспорядки и «другие подобные обстоятельства».

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