В июле 2026 года средняя производительность переработки нефти в России составила 3,6 миллиона баррелей в сутки. Это минимальный уровень с мая 2002 года, пишет Bloomberg со ссылкой на выводы .

Новая оценка EA Analytics оказалась еще ниже предыдущей: несколько недель назад компания сообщала, что в начале июля средняя производительность российских НПЗ составляла 3,91 миллиона баррелей в сутки, и это было самым низким показателем с марта 2005 года.

По подсчетам Bloomberg, за июль нефтяная инфраструктура России подверглась как минимум 30 ударам Украины. Если включить в эту статистику еще восемь ударов по танкерам в районе черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, за которые Украина не брала на себя ответственность, июль станет рекордным месяцем по числу атак на связанные с Россией нефтяные объекты.

Июльские удары Украины по нефтяной инфраструктуре России усугубили топливный кризис, который начался в мае в аннексированном Крыму и постепенно распространился на всю страну. В июне и июле практически во всех российских регионах ввели лимиты на продажу бензина.

3 августа топливные лимиты анонсировала Монголия, которая импортирует 95% нефтепродуктов из России.