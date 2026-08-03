После удара украинских дронов по Подмосковью в местные водоемы попали химикаты. В соцсетях публикуют кадры погибшей рыбы

В реку Гнилуша, протекающую через городской округ Домодедово, попали химические вещества, что вызвало мор рыбы. Об этом изданию Msk1 рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

По ее словам, сейчас береговую линию очищают от мертвой рыбы. Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы выпустить в воду специальные бактерии, которые разлагают химические соединения. При этом пробы показали, что качество водопроводной воды не ухудшилось, ее можно использовать без ограничений, добавила Хрусталева.

Ранее жители городского округа Домодедово пожаловались на едкий запах, пену и мертвую рыбу в реке Гнилуша. Телеграм-канал «Домодедовод» публиковал фото и видео реки со свидетельствами загрязнения. Самые свежие кадры датированы 2 августа.

Администрация села Красный Путь в городском округе Домодедово сообщила, что химикаты в местные водоемы попали после тушения пожара в индустриальном парке «Южные врата», атакованного украинскими дронами 20 июля. Он находится недалеко от подмосковного поселка Коледино, где в тот же день ВСУ атаковали один из складов маркетплейса Wildberries.

«В процессе тушения пожара было использовано большое количество воды. Ливневые очистные сооружения складского комплекса не справились с экстремальным объемом поверхностных стоков, в результате чего загрязненные стоки попали в водный объект», — объясняла администрация Красного Пути.

«Домодедовод» уточнял, что речь шла о тушении пожара на складе компании «Грасс-МО», которая специализируется на продаже автомобильной и бытовой химии. Она арендует площади в «Южных вратах» с 2023 года.