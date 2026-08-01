В Волгограде задержали трех местных жителей за публикации фотографий и видео склада Wildberries, атакованного беспилотниками

В Волгограде трех местных жителей задержали за публикации фотографий склада Wildberries, атакованного украинскими беспилотниками. Издание V1.ru опубликовало видеозаписи, на которых они приносят извинения.

Задержанные — две молодых женщины и мужчина. Известно, что одна из женщин отправила фото пожара в общедомовой чат по просьбе соседа, а другая — в городской чат, чтобы поинтересоваться, что произошло.

«Я сейчас осознаю, что сделал ошибку, и что мое видео могло как-то помочь вражеской стороне в корректировках дальнейших каких-то ударов. Я свою ошибку принимаю и хочу, чтобы моя ситуация послужила примером для других людей, чтобы никто так больше не делал», — заявил, в свою очередь, мужчина.

Составлены ли на задержанных административные протоколы, неясно.

Украина атаковала склад Wildberries 31 июля, на самом складе никто не пострадал. Одновременно дроны ударили по жилым домам и НПЗ, в результате одна женщина погибла, еще восемь человек получили ранения.

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