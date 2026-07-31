Украина снова атаковала Wildberries. Под удар попали склады в Волгограде и Татарстане

В результате атаки украинских беспилотников на логистическом объекте маркетплейса Wildberries в Волгограде начался пожар, сообщили в компании. По предварительной информации, сотрудники не пострадали.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что во время атаки украинских беспилотников на Волгоград и регион пострадали пять человек. В Волгограде повреждены многоквартирный и частный дома. Начались пожары на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города, а также на складах. Кому они принадлежат, глава региона не уточнил.

Издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев пишет, что в Волгограде под удар Украины мог попасть нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

По данным издания, в городе Зеленодольск в Татарстане украинские беспилотники атаковали еще один склад Wildberries. Об этом же сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы (1,2). На видео очевидцев виден дым в районе склада. В Wildberries заявили, что склад в Зеленодольске «работает штатно». Подвергся ли он атаке, в компании не уточнили.

Кроме того, украинские каналы распространили видео взрыва беспилотника рядом со складом маркетплейса Ozon. Утверждается, что кадры сняты в Зеленодольске. 116.ru отмечает, что логистические комплексы Wildberries и Ozon в Зеленодольске находятся на территории одной промышленной площадки.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев заявил, что ПВО отразили атаки беспилотников на логистический центр. Чей это склад, не уточняется.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Украина с середины июля почти ежедневно наносит удары по логистическим центрам компании, заявляя, что там хранятся комплектующие для дронов и товары двойного назначения. В результате атак повреждены более 10 складов Wildberries.