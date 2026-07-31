Суд в Польше отпустил под домашний арест Анатолия Блинова, обвиняемого в покушении на Леонида Волкова. Он провел под стражей почти два года

Суд в Варшаве отпустил под домашний арест Алексея Блинова, обвиняемого в организации нападения на политика Леонида Волкова. Об этом сообщает корреспондент издания «Вот так» из зала суда.

Защита, которая настаивала на немедленном освобождении, указывала, что он находился под арестом почти два года. Это предельно допустимый срок задержания по законам Польши.

Прокуратура требовала оставить Блинова под стражей, утверждая, что он может скрыться. Сам Блинов предоставил договор аренды квартиры в Польше в подтверждение того, что не собирается этого делать.

В общей сложности Блинову предъявили обвинения по пяти эпизодам. Это организация нападений на Леонида Волкова в Вильнюсе и Нью-Йорке, нападения на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову, поджога инсталляции ШИЗО в Вильнюсе, а также намерение использовать поддельные документы.

По версии прокуратуры, все преступления Блинов совершил по заказу одного и того же человека. Его имя было названо только в закрытой части процесса. Ранее источники в польских СМИ сообщали: обвинение пришло к выводу, что Блинова «инспирировал» один из бывших владельцев ЮКОСа Леонид Невзлин.

Блинов был арестован в сентябре 2024 года. Три месяца спустя суд постановил выпустить его под залог, однако прокуратура успешно опротестовала это решение, и Блинов остался под стражей.

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