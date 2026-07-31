«Литрес» убрал из продажи книги о Павле Дурове

Сайт «Литрес» — крупнейший сервис электронных и аудиокниг в российском интернете — снял с продажи две части книги «Код Дурова» писателя Николая Кононова. Книга посвящена основателю «ВКонтакте» и Telegram Павлу Дурову.

«Группа компаний „Литрес“ работает в соответствии с российским законодательством», — заявили «Подъему» представители сервиса.

До этого российские маркетплейсы стали убирать из продажи мерч с фотографиями Дурова. Кроме того, московская клиника «АльтраВита», предлагающая ЭКО с донорской спермой Дурова, скрыла промостраницу процедуры на своем сайте (сама процедура при этом все еще доступна).

30 июля Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это произошло на следующий день после того, как ФСБ обвинила Дурова в содействии терроризму. Спецслужба обосновала обвинения тем, что Telegram не удаляет каналы и чаты, нарушающие закон.