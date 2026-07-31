Издание «Код Дурова» убрало из названия фамилию Дурова

Российско издание о технологиях «Код Дурова» сменило название на «Код.ру». Сообщение о ребрендинге опубликовано на сайте и в соцсетях издания.

Редакция «Код.ру» подчеркнула, что начинала как небольшое медиа, следившее за проектами Павла Дурова и экосистемой вокруг них, однако со временем расширила свою тематику и аудиторию, поэтому идея ребрендинга назрела давно, «задолго до всех известных вам событий».

Мы подчеркивали, что лично Павел Дуров не имеет отношения к нашему медиа — и в какой-то момент сохранять его имя в названии стало просто нечестно. Это путало читателей и создавало ложные ассоциации. Глупо отрицать, что события этой недели ускорили процесс ребрендинга, но также очевидно, что ни за день, ни за неделю такой масштабный проект реализовать было бы невозможно. Теперь мы Код.ру — все то же издание, но с более лаконичным именем.

Редакция заверила, что продолжит и дальше писать о проектах Дурова — в частности, о телеграме.

29 июля ФСБ обвинила создателя Telegram Павла Дурова в содействии терроризму, а 30 июля его имя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После этого российские онлайн-магазины стали убирать из продажи книги о Дурове и другие связанные с ним товары. Московская клиника, предлагающая бесплатное ЭКО с донорской спермой Дурова, скрыла страницу процедуры на своем сайте. При этом в клинике заверили, что сама процедура остается доступной.