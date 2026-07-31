Италия закроет границы с Испанией из-за наплыва мигрантов в Сеуту

Италия приостановит действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегальных иммигрантов в испанский Сеуту. Такое решение приняло министерство внутренних дел Италии, сообщили местные издания ANSA и La Stampa.

На практике приостановка Шенгенского соглашения означает, что Италия закроет морские и воздушные границы с Испанией (сухопутной границы между двумя странами нет). Также итальянское министерство внутренних дел распорядилось усилить контроль вдоль сухопутной границы с Францией.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила власти Испании за происходящее в Сеуте. По ее словам, кадры из города «еще раз доказывают, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу для безопасности европейских границ».

Глава правительства Испании Педро Санчес в ответ на критику Мелони заявил: «Сейчас не время для разобщения. Сейчас время продолжать строить сильный и единый Европейский союз». Также он привел статистику, согласно которой наиболее часто нелегальные мигранты попадают в ЕС через Италию.

Сеута — один из двух (наряду с Мелильей) эксклавов Испании в Северной Африке. Это единственные сухопутные участки внешней границы Евросоюза с Африкой.

В начале июля испанский Верховный суд постановил, что иммигрантов, задержанных при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя возвращать обратно в упрощенном порядке.

30 июля власти Сеуты отчитались о резком увеличении потока нелегальных иммигрантов, добиравшихся до города вплавь из Марокко. 31 июля министерство внутренних дел Испании заявило, что в город незаконно проникли около 50 тысяч человек, но свыше 48 тысяч из них уже вернулись назад в Марокко. Еще более 50 человек погибли, пытаясь доплыть до Сеуты.

Что происходит в Сеуте

Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский эксклав Сеута Из-за нового миграционного кризиса уже поругались Испания и Италия (последняя грозит остановить Шенгенское соглашение)

Что происходит в Сеуте

Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский эксклав Сеута Из-за нового миграционного кризиса уже поругались Испания и Италия (последняя грозит остановить Шенгенское соглашение)