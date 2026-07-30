В испанскую Сеуту через границу с Марокко проникли две тысячи нелегальных мигрантов. Власти Испании направили в город армию

Власти Испании объявили, что введут войска в город Сеута — испанский эксклав на севере Африки, граничащий с Марокко, для усиления безопасности на фоне миграционного кризиса.

Только за последние две недели в город проникли около двух тысяч нелегальных мигрантов: в основном, они пересекают границу с Марокко вплавь, некоторые прорываются через блокпосты на сухопутной границы.

В последние дни поток мигрантов резко усилился, власти фиксируют до 300 нарушений границы в день, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил о «гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации».

Сеута — один из двух (наряду с Мелильей) эксклавов Испании в Северной Африке. Это единственные сухопутные участки внешней границы Евросоюза с Африкой. Население Сеуты составляет 85 тысяч человек.

В 2021 году в Сеуте уже был серьезный миграционный кризис, когда за несколько дней в город проникли до десяти тысяч мигрантов.

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