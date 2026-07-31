Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский эксклав Сеута Из-за нового миграционного кризиса уже поругались Испания и Италия (последняя грозит остановить Шенгенское соглашение)

Мигранты пытаются добраться до Сеуты. 31 июля 2026 года Reduan Dris / EPA / Scanpix / LETA

За последние сутки десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанский эксклав Сеута, сообщили в Министерстве внутренних дел Испании. Накануне правительство Испании решило направить в Сеуту военных, чтобы обеспечить безопасность в городе. Миграционный кризис начался в конце июля на фоне решения Верховного суда Испании, который запретил возвращать в упрощенном порядке мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты. «Медуза» рассказывает, что происходит в городе.

Сеута — Испании в Северной Африке. Это один из двух (наряду с Мелильей) сухопутных участков внешней границы Евросоюза с Африкой. Сеута, население которой составляет около 85 тысяч человек, расположена на северном побережье Марокко и отделена от материковой Испании Гибралтарским проливом. Как отмечает «Би-би-си», этот город долгое время был целью для мигрантов, пытающихся добраться до Европы. Чтобы добраться до Сеуты, люди плывут из марокканского города Фнидек. Им нужно преодолеть расстояние примерно в пять километров.

Мигранты, прибывающие в Сеуту. 30 июля 2026 года Europa Press / Contacto / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Marcos Moreno / Europa Press / Getty Images Fabian Bimmer / Reuters / Scanpix / LETA

Мигранты добираются до Сеуты на надувных кругах Marcos Moreno / Contacto / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В начале июля Верховный суд Испании постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, не могут быть возвращены в упрощенном порядке. Ранее власти могли немедленно отправлять обратно людей, пойманных при попытке пересечь пограничные заграждения.

Это решение вызвало в конце июля резкий поток мигрантов в регион. Власти Сеуты объявили 30 июля, что только за последние дни 1500 мигрантов добрались вплавь до Сеуты из Марокко. Мэр города Хуан Хесус Вивас заявил, что город столкнулся с «чрезвычайной гуманитарной и социальной ситуацией».

Однако 31 июля Министерство внутренних дел Испании привело гораздо более высокие данные о количестве мигрантов, добравшихся до Сеуты. По данным ведомства, только за последние сутки около 49 тысяч мигрантов прибыли в Сеуту. На опубликованных в соцсетях и СМИ видеозаписях видно, как прибывающие из Марокко люди вплавь добираются до берега, а затем прорываются через пограничные ворота и перелезают через заграждения, чтобы попасть в Сеуту.

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МВД Испании обвинило сети по торговле людьми в том, что они используют решение Верховного суда для «поощрения потока нелегальных мигрантов». По меньшей мере 18 человек утонули, пытаясь добраться до Сеуты.

На происходящее в Сеуте резко отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она заявила, что кадры из Сеуты «впечатляют и еще раз доказывают, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу для безопасности европейских границ». По ее словам, Италия не будет просто наблюдать за этим. Мелони призвала принять экстренные меры для защиты границ, в том числе приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

«В вопросе нелегальной иммиграции мы не уступим ни на миллиметр: защита границ, пресечение деятельности торговцев людьми и обеспечение эффективной репатриации по-прежнему будут оставаться приоритетами нашего правительства», — заявила Мелони.

Предложение Мелони о приостановке членства Испании в Шенгенском соглашении поддержала Финляндия. Министр внутренних дел страны Мари Рантанен заявила, что Испания «полностью провалила меры по защите от вторжения на внешнюю границу Шенгенской зоны». По ее мнению, все европейские страны должны поддержать предложение премьера Италии. «Страны, которые не выполняют свои обязательства по охране внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — заявила министр.

Reuters отмечает, что социалистическое правительство Испании выделяется в Европе своей промигрантской позицией. Недавно оно запустило программу по легализации в стране примерно 500 тысяч мигрантов, у которых нет документов. Правые партии раскритиковали эту инициативу, утверждая, что это привлечет в страну еще больше мигрантов. После начала миграционного кризиса в Сеуте они раскритиковали премьера Педро Санчеса из-за того, что он допустил обострение ситуации до критических масштабов.

«Ситуация в Сеуте безнадежная. Правительство не может закрывать на это глаза, мы сталкиваемся с кризисом национальной безопасности», — написал в соцсети икс лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что происходящее в Сеуте показывает, что решение правительства Испании «предоставить испанское, а следовательно, и европейское гражданство более чем 500 000 нелегальных иммигрантов» является «глубоко ошибочным и поощряет торговлю людьми». Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал слова Таяни «неуместными» и заявил, что Испания ожидает от своего партнера «солидарности, а не демагогии». Он добавил, что вызовет итальянского посла, чтобы выразить официальный протест. Euronews называет такой шаг беспрецедентным в отношениях между двумя странами ЕС.

Это не первый миграционный кризис в Сеуте. В 2021 году за несколько дней около 10 тысяч человек прибыли в город из Марокко и других стран Африки. В последние годы испанские власти усилили меры безопасности вокруг эксклавов за счет того, что усилили наблюдение, укрепили заграждения и улучшили двусторонние отношения с Марокко, но люди продолжают пытаться пересечь границу, отмечала BBC News.

Что происходило в последние годы в другом испанском эксклаве

Испанский анклав посреди Марокко — эпицентр миграционного кризиса Тысячи беженцев пытаются попасть через него в Евросоюз и подвергаются насилию со стороны полицейских. Но Мадрид дистанцируется от происходящего

Что происходило в последние годы в другом испанском эксклаве

Испанский анклав посреди Марокко — эпицентр миграционного кризиса Тысячи беженцев пытаются попасть через него в Евросоюз и подвергаются насилию со стороны полицейских. Но Мадрид дистанцируется от происходящего