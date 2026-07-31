Блогеру Соне Мармеладовой дали три года условно по делу о распространении порно

Мещанский суд Москвы приговорил блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам лишения свободы условно по делу о распространении порнографии через интернет. Суд также назначил Вершининой штраф в 4,8 миллиона рублей.

Прокуратура требовала приговорить блогера к реальному сроку: 3,5 года колонии общего режима. Вершинина раскаялась, полностью признала вину и попросила об условном сроке.

По версии обвинения, Вершинина рекламировала в открытом телеграм-канале платные приват-чаты, где был доступ к порнографическим фото и видео с ее участием.

О деле против блогера стало известно в конце мая. Вершинину задержали в конце июля.

Издание «Осторожно, новости» и близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщали, что российские силовики усилили борьбу с популярными среди секс-работников и производителей эротического контента сервисами, в том числе с OnlyFans, а также с моделями, которые создают такой контент. Помимо Сони Мармеладовой, дело о распространении порнографии завели на блогера Диану Шурыгину.

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10 лет назад все обсуждали Диану Шурыгину и дело о ее изнасиловании. Оно получило огромный резонанс после выпусков ток-шоу «Пусть говорят» Теперь ее обвиняют в распространении порнографии

Подробнее о деле Шурыгиной

10 лет назад все обсуждали Диану Шурыгину и дело о ее изнасиловании. Оно получило огромный резонанс после выпусков ток-шоу «Пусть говорят» Теперь ее обвиняют в распространении порнографии