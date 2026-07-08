Диану Шурыгину отправили из-под домашнего ареста в СИЗО по делу о распространении порнографии

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по делу блогера Дианы Шурыгиной и изменил ей меру пресечения, отправив ее из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщает пресс-служба московских судов.

Диану Шурыгину (после замужества она сменила фамилию на Шлянина) обвиняют в распространении порнографии. 16 июня издание Msk1 сообщало, что Шурыгину отправили под домашний арест до 19 июля.

По данным телеграм-каналов «База» и Shot, Шурыгина нарушила условия домашнего ареста и пользовалась мобильным телефоном, из-за чего следствие обратилось в суд и попросило ужесточить меру пресечения. Телеграм-каналы пишут, что Шурыгину отправили в СИЗО «как минимум на ближайшие 11 дней».

Диана Шурыгина стала известна в 2017 году после того, как она поучаствовала в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире Шурыгина рассказала о том, как ее, когда ей было 16 лет, изнасиловали на вечеринке. В насилии она обвинила 21-летнего Сергея Семенова, с которым, по ее словам, не была знакома до этого. Позже Семенов получил восемь лет колонии.

В июне 2026 года стало известно, что в отношении Шурыгиной возбуждено дело о распространении порнографии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что причиной стала публикация интимных фотографий и видео в телеграм-канале, который администрировала Шурыгина. «Комсомольская правда» утверждает, что расследование против нее связано с роликами и фотографиями, которые она распространяла через OnlyFans. О том, что Шурыгина завела аккаунт на OnlyFans, где «продавала свои откровенные фото и видео», таблоиды сообщали еще в 2021 году.

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