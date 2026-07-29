ЦИК зарегистрировала список «Яблока». Партия идет на выборы в Госдуму под лозунгом «За мир и свободу»

Центризбирком зарегистрировал список партии «Яблоко» для участия в выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

«Есть вот один полюс, есть другой полюс, мы подходим ко всем равнозначно, а избирателям решать», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании (ее цитирует журналистка Фарида Рустамова, автор проекта Faridaily).

В самой партии заявили, что в федеральном списке сейчас 269 кандидатов, а еще 135 кандидатов будут представлены в одномандатных округах. Списки вскоре опубликуют на сайте партии.

Рустамова отмечает, что пока это решение «означает попадание в бюллетень единственной официально зарегистрированной в России партии, которая прямо выступает против войны» Она напоминает, что на протяжении последних четырех лет «Яблоко» участвовало в выборах под лозунгом «За мир и свободу».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» обращает внимание, что во время выступления представителей партии в ЦИК депутат Госдумы и глава партии «Родина» Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в том, что ее кандидаты ни разу не выезжали в зону « ». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответ сказал, что партия выступает за прекращение огня и спросил: «Вы что, всех предлагаете на фронт отправить?».

В преддверии выборов у «Яблока» продолжаются сложности в регионах. В Петербурге избирком отказался регистрировать кандидатов от партии на выборах в законодательное собрание города. В ЦИК заявили, что «тщательно проверяют» информацию в рамках поданной «Яблоком» жалобы. Также в регистрации «Яблоку» отказали в Петрозаводске. Кроме того, несколько публичных представителей партии, включая ее председателя Николая Рыбакова, получили наказание по административной статье о демонстрации «экстремистской символики», которая по закону закрывает путь на выборы.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, дававший комментарий газете The Washington Post, заявил, что не назвал бы «Яблоко» партией — по его словам, это «не более чем ячейка (в оригинале — cell)».

Источники «Медузы» отмечали, что перед выборами российские власти усилили давление на «Яблоко». Партию пытались вынудить отказаться от выборов или хотя бы помешать ей включить в избирательный список известных людей.

Читайте также

Как ни удивительно, но кампания против «Яблока» в России становится все масштабнее (и все опаснее для рядовых партийцев). Четыре заметных примера

Читайте также

Как ни удивительно, но кампания против «Яблока» в России становится все масштабнее (и все опаснее для рядовых партийцев). Четыре заметных примера