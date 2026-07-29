Сын петербургского археолога-любителя получил семь лет за сообщения в антивоенном чате. Его отец отбывает пятилетний срок за «фейки» об армии

Военный суд в Петербурге приговорил Даниила Белоусова — сына политзаключенного Олега Белоусова — к семи годам колонии по статье об «оправдании терроризма», сообщает RusNews. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

«Бумага» писала, что поводом для преследования Белоусова стали его сообщения в открытом чате «Нет войне». Он отправлял туда фото с проукраинского митинга, проведенного у здания парламента Молдовы в Кишиневе. Чат связан с проектом «Медиа Партизаны | Нет войне», администратором которого, по версии обвинения, был Белоусов.

Даниил Белоусов — сын петербургского археолога-любителя Олега Белоусова, который в 2023 году получил пять лет за сообщения во «ВКонтакте» против Владимира Путина и войны с Украиной.

Белоусов-младший имеет когнитивные нарушения из-за поражения центральной нервной системы. До задержания о нем заботился отец.

Как еще преследуют россиян во время войны

«Война — это ветер трупной вонищи. Война — завод по выделке нищих» Это стихотворение Маяковского. За него теперь штрафуют по статье о «дискредитации» армии

Как еще преследуют россиян во время войны

«Война — это ветер трупной вонищи. Война — завод по выделке нищих» Это стихотворение Маяковского. За него теперь штрафуют по статье о «дискредитации» армии