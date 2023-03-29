Археолог-любитель из Петербурга получил пять с половиной лет по обвинению в «фейках» про армию. У него третья группа инвалидности (а еще сын с инвалидностью)

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил археолога-любителя Олега Белоусова к пяти с половиной годам колонии общего режима, признав его виновным по статьям о распространении «фейков» про российскую армию и призывах к экстремистской деятельности.

Основанием для дела стали публикации Белоусова во «ВКонтакте». По версии следствия, его посты содержали «заведомо ложную информацию» о российских военных, а разместил их Белоусов «по мотивам политической ненависти, с целью побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности».

«Новая газета. Европа» уточняет, что речь идет о трех комментариях, которые Белоусов опубликовал в группе поисковиков «Питерские копатели». Археологу вменяют в вину следующие слова: «Путин — предатель № 1, разворовавший страну, и военный преступник»; «А кто эти убийства начал? Путлер»; «Русскоязычные города — Харьков, Мариуполь и прочие можно сносить».

Адвокат археолога Григорий Григорьев настаивает, что слова «А кто эти убийства начал? Путлер» Белоусову вообще не принадлежат. «Следователь просто взял и приписал Олегу то, чего он не говорил. [Он] перепостил слова другого человека, но теперь эта фантазия используется как часть обвинения», — заявил защитник.

Прокурор просил суд приговорить обвиняемого к девяти с половиной годам лишения свободы. У Белоусова инвалидность третьей группы, он в одиночку обеспечивает сына с инвалидностью.

По итогам разбирательства Белоусов своей вины не признал, а в последнем слове просил суд его оправдать.

Я не насильник, не вор, не нацист. Я из семьи блокадников. Мой дедушка умер в блокаду. Бабушка осталась с тремя детьми. Старший был летчиком. Он погиб в 1942 году, защищая небо Украины. Я знаю, что такое война, и воспитан бабушкой, мамой и старшей сестрой с неприятием к агрессии и лжи. Я сугубо гражданский человек без милитаристских амбиций, против войны и разрушения городов. Я жил, никому зла не желал, занимался реабилитацией сына-инвалида. Считаю, что в моих действиях нет состава преступления. Прошу меня оправдать.

Олега Белоусова задержали 27 июня 2022 года. Бойцы СОБРа, прибывшие на место с оперативно-следственной группой, выломали дверь его квартиры. «Новая Газета. Европа» уточняет, что в квартире не работал дверной звонок, а стука в дверь Белоусов и его сын в шесть утра не услышали.

В квартире три часа проходил обыск. Оперативники изъяли мобильный телефон и ноутбук Белоусова, нож, металлоискатель, пять патронов и некие «знаки времен фашистской Германии». Затем Белоусова и его сына доставили на допрос в районный следственный отдел. В тот же день Белоусова арестовали.

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