Суд в Екатеринбурге оштрафовал Дмитрия Рыкова, жителя города Кировоград в Свердловской области, за «дискредитацию» армии из-за антивоенного пикета, на который он вышел с плакатом со стихотворением Владимира Маяковского.

Пикет, как пишет Sotavision, прошел в Екатеринбурге 7 декабря 2025 года. Рыков держал плакат с фрагментом стихотворения Маяковского «Долой!»

Война — это ветер трупной вонищи.

Война — завод по выделке нищих.

Могила безмерная вглубь и вширь,

Голод, грязь, тифы и вши.

Судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Гейгер назначила Рыкову штраф в 49 тысяч рублей. Сам он вину не признал, заявив, что «выступал не против конкретной войны, а любой войны». Он добавил, что не понимает, как армию можно дискредитировать.

На Рыкова составлен еще один административный протокол о «дискредитации» армии — за пикет в центре Екатеринбурга 13 декабря 2025 года. На него Рыков принес плакат со строчками из песни «Пусть всегда будет солнце».

Дмитрий Рыков регулярно выходит на одиночные пикеты в Екатеринбурге. «ОВД-Инфо» сообщало, что его задерживали в марте 2025 года за пикет в защиту благотворительного фонда Евгения Ройзмана. Тогда его отпустили из отделения полиции без протокола.

В сентябре Рыкова задержали за пикет в поддержку Дарьи Козыревой, приговоренной к почти трем годам лишения свободы за расклеивание цитаты из стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко, а также интервью, в котором она осудила российское вторжение в Украину. Тогда Рыков вышел на пикет с плакатом «Свободу Дарье Козыревой! Поэзия — не преступление». Его доставили в отделение полиции и вновь отпустили без протокола.

Читайте также

«Нормальный человек не может выступать против войны» Во время вторжения в Афганистан жителей СССР преследовали за антивоенные стихи, листовки и просто разговоры. «Медуза» рассказывает, как это было — и почему спустя 40 лет повторилось вновь

Читайте также

«Нормальный человек не может выступать против войны» Во время вторжения в Афганистан жителей СССР преследовали за антивоенные стихи, листовки и просто разговоры. «Медуза» рассказывает, как это было — и почему спустя 40 лет повторилось вновь