Reuters: Китай продал Ирану партию переносных зенитно-ракетных комплексов для восстановления ПВО после американских ударов

Иран ожидает первую партию из 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), купленных им у Китая, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

По данным собеседников агентства, сделка стоимостью 60–70 миллионов долларов предусматривает закупку от 300 до 400 ПЗРК, включая китайские ракеты QW-12 и FN-16. Сделка была подписана с гонконгской Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступила в качестве посредника между иранской стороной и китайским поставщиком.

По словам европейского источника в сфере безопасности, власти его страны знают о нескольких обсуждаемых контрактах, связанных с возможной продажей Ирану ПЗРК серии QW. Источник на Ближнем Востоке заявил, что Иран хотел приобрести ракеты QW-12 и QW-18, однако ему не было известно о том, что сделка уже заключена.

Reuters отмечает, что Тегеран таким образом стремится укрепить свою ПВО ближнего радиуса действия, после месяцев атак в ходе войны с США и Израилем.

В МИД Китая заявили, что «соответствующие сообщения абсолютно беспочвенны». «Китай последовательно играет роль в содействии миру и прекращении конфликта», — говорится в заявлении.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал прекращение боевых действий на 60 дней и начало переговоров об окончании войны. Однако менее чем через месяц США возобновили удары по Ирану после взаимных обвинений в нарушениях перемирия.

26 июля The New York Times (а позже и другие американские издания) сообщили, что Трамп после 13 ночей бомбардировок решил отказаться от дальнейших ударов по Ирану, поскольку его команда опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке при ответных атаках Ирана. В ночь на 29 июля Центральное командование США сообщило, что Корпус стражей исламской революции запустил по американским базам на Ближнем Востоке ракеты, которые были успешно перехвачены.

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